В Новосибирске экстренно сел самолет из-за больного пассажира

Летевший из Москвы во Владивосток самолет экстренно сел в Новосибирске для оказания медпомощи одному из пассажиров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу аэропорта «Владивосток»

Как отмечается, самолет сел в новосибирском аэропорту «Толмачево» для оказания медпомощи одному из пассажиров. На данный момент борт не вылетел во Владивосток.

Рейс должен прибыть в Приморье в 12:20 (05:20 мск). Информации о состоянии пассажира не поступало.

Месяц назад следовавший по маршруту Москва — Астрахань самолет экстренно сел в Волгограде из-за смерти пассажирки.