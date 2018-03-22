СМИ: Правительство РФ обсуждает возможность повышения НДФЛ

Правительство России обсуждает вопрос повышения налога на доходы физических лиц с 13 до 15 процентов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой федеральных чиновников.

Газета сообщает, что на первом после президентских выборов совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева обсуждался вопрос повышения ставки НДФЛ. При этом окончательного решения по данному вопросу не принималось.

Также отмечается, что введения торгового сбора с оборота и отмены льготной ставки НДС.

Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова отметила, что обсуждаются различные меры, однако пока они являются только предложениями. Решения по данному вопросу будут приняты позже.