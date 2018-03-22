Пушков прокомментировал разрыв экономических связей Украины с Россией

Украина наносит непоправимый урон себе, разрывая торгово-экономические связи с Россией. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Парламентарий отметил, что нынешней стратегический линией украинских властей является разрыв всех видов отношений с Россией и перестройка самой Украины на антироссийской основе. По его словам, такое направление не является временным для действующих властей.

Пушков заявил, что подрывая торгово-экономические связи с РФ, Киев ломает экономику Украины через колено. Сенатор подчеркнул, что на данная политика - торжество политики над экономикой.