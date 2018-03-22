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 Песков прокомментировал звучащие в адрес РФ обвинения по делу Скрипаля

Песков прокомментировал звучащие в адрес РФ обвинения по делу Скрипаля
2:54   22 Марта 2018
Весь мир
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Песков прокомментировал звучащие в адрес РФ обвинения по делу Скрипаля

Песков прокомментировал звучащие в адрес РФ обвинения по делу Скрипаля

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о необоснованности обвинений в адрес России по делу об отравлении  экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом он заявил в интервью RT.

Песков напомнил, что Скрипаль был английским шпионом и в Великобританию попал в результате обмена. Он подчеркнул, что если бы экс-полковник действительно представлял для России угрозу или ценность, то его не отпустили бы.

Пресс-секретарь президента заявил RT, что в России никто не мог задумывать о проведении безумной операции накануне президентских выборов, а также за считанные месяцы до такого важного международного события, как Чемпионат мира по футболу.

Представитель Кремя отметил, что обвинения в адрес России прозвучали из уст политических деятелей. При этом Песков подчеркнул, что в Организации по запрещению химического оружия заявили, что подробный анализ займет несколько дней.

Автор: Олег Королев
#песков #скрипаль #солсбери
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