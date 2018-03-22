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 В Москве задержали бывшего депутата Госдумы Варшавского

В Москве задержали бывшего депутата Госдумы Варшавского
В Верховной раде пожаловались на утрату суверенитета Украиной

В Верховной раде пожаловались на утрату суверенитета Украиной

 Гройсман: Украина отвязалась от «российской зависимости»

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2:30   22 Марта 2018
Ближнее зарубежье
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В Верховной раде пожаловались на утрату суверенитета Украиной

В Верховной раде пожаловались на утрату суверенитета Украиной

Украинский депутат Евгений Мураев заявил, что Киев отдал суверенитет заокеанским спонсорам. Об этом сообщают украинские СМИ.

По его словам, Украина потеряла свою субъектность, сдав суверенитет. Мураев отметил, что украинская власть выглядит смехотворно. Политик подчеркнул, что замалчивать происходящее невозможно.

Также нардеп заявил, что от мира нельзя спрятать ни уровень коррупции на Украине, ни реальные события на Донбассе. По его мнению, украинцам можно «бесконечно рассказывать и вешать всякую лапшу на уши», однако мир знает правду.

Автор: Олег Королев
#украина #верховная рада #суверенитет
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