Песков: Выход США из договора по ПРО угрожает международной безопасности

Решение США выйти из договора по ПРО поставило под угрозу международную безопасность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RT.

По его словам, когда США вышли из договора по ПРО, Вашингтон поставил под угрозу систему взаимного ядерного сдерживания. Песков отметил, что с того момента Россия неоднократно становилась мишенью усилий, направленных на нейтрализацию ядерного потенциала страны.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул в интервью RT, что все предложения России о взаимных уступках и о сотрудничестве не увидели встречных шагов. Он отметил, что у Москва не осталось выбора, как показать, что Россия будет в состоянии поддерживать систему взаимного ядерного сдерживания.