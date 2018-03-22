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2:14   22 Марта 2018
Весь мир
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Песков: Выход США из договора по ПРО угрожает международной безопасности

Песков: Выход США из договора по ПРО угрожает международной безопасности

Решение США выйти из договора по ПРО поставило под угрозу международную безопасность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RT.

По его словам, когда США вышли из договора по ПРО, Вашингтон поставил под угрозу систему взаимного ядерного сдерживания. Песков отметил, что с того момента Россия неоднократно становилась мишенью усилий, направленных на нейтрализацию ядерного потенциала страны.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул в интервью RT, что все предложения России о взаимных уступках и о сотрудничестве не увидели встречных шагов. Он отметил, что у Москва не осталось выбора, как показать, что Россия  будет в состоянии поддерживать систему взаимного ядерного сдерживания.

Автор: Олег Королев
#россия #сша #песков #про
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