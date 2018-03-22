Двое полицейских пострадали в ходе покушения на них в Саратовской области

Пресс-служба управления Следственного комитета РФ по Саратовской области сообщает, что двое сотрудников полиции пострадали при взрыве ноутбука во время проведения ими оперативно-розыскных мероприятий.

Подозреваемые в организации покушения на сотрудников правоохранительных органов задержаны.

Отмечается, что сотрудники полиции, проводившие в Саратове оперативно-розыскные мероприятия, должны были встретиться в селе Красный Яро Энгельского района с лицами, которые намеревались предоставить им необходимую информацию. Однако, прибыв на место встречи, сотрудники полиции не нашли там своих информаторов, но обнаружили оставленный на видном месте ноутбук. Когда полицейские приблизились к нему, ноутбук взорвался. В результате двое стражей порядка пострадали и были госпитализированы.

По факту организации покушения на сотрудников полиции возбуждено уголовное дело. Подозреваемые в покушении задержаны, следователи проверяют их причастность к произошедшему.