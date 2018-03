​​​​​​​Крупный пожар охватил несколько этажей гостиницы в Дублине

В столице Ирландии Дублине горит гостиница Metro Hotel, расположенная в районе Баллимун.

Как сообщает британское издание The Sun, огнем охвачены несколько верхних этажей дублинской гостиницы, которая находится вблизи столичного аэропорта.

В частности, сообщается, что огнем охвачены как минимум пять этажей гостиницы. К месту крупного пожара уже прибыли медики и восемь пожарных расчетов.

Информации о том, что могло стать причиной пожара в гостинице, к настоящему моменту не поступало. Также пока нет данных о пострадавших при пожаре.

Several units of Dublin Fire Brigade are tackling the blaze at Ballymun’s Metro Hotel pic.twitter.com/iGKhkQEHYq