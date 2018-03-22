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1:52   22 Марта 2018
Россия
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В Москве задержали бывшего депутата Госдумы Варшавского

В Москве задержали бывшего депутата Госдумы Варшавского

Экс-депутат Государственной думы РФ Вадим Варшавский задержан по подозрению в хищении 2,5 миллиардов рублей из банка «Петрокоммерц». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Сотрудники главного следственного управления МВД по Москве, а также представители главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции ведомства задержали подозреваемого в хищении суммы, превышающей 2,5 миллиардов рублей рублей, принадлежащих коммерческому банку.

По информации полиции, Варшавский и соучастники разработали план хищения из банка «Петрокоммерц», у которого была отозвана лицензия в 2015 году. Между предприятием Вашавского и «Петрокоммерцем» был заключен кредитный договор, обязательства по которому подозреваемый не выполнил.

По факту хищения возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Бывший депутат задержан.

Автор: Олег Королев
#задержание #экс-депутат #варшавский #петрокоммерц
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