Чета Обама обратилась с письмом к школьникам, выжившим во флоридской бойне
Экс-президент США Барак Обама совместно с супругой Мишель Обамой написал письмо учащимся школы города Паркленд в штате Флорида, где 14 февраля текущего года произошел инцидент со стрельбой и были убиты 17 человек.
Об этом сообщает американское издание New York Post, отмечая, что письмо выжившим при стрельбе в школе во Флориде бывшая первая чета США написала от руки.
Барак Обама в письме поблагодарил школьников, которые после стрельбы в их школе организовали движение против вооруженного насилия, за пробуждение совести у американцев. Также Обама выразили восхищение стойкостью и решимостью подростков, которые пережили такую трагедию.
«Вы не только поддерживали друг друга, но и помогли пробудить совесть нации, а также призвали ответственных лиц сделать безопасность наших детей главным приоритетом США», - также говорится в письме.
Напомним: ранее учащиеся школы Паркленда анонсировали проведение 24 марта массового шествия против вооруженного насилия.
#NeverAgain A letter from President Obama and First Lady Michelle Obama. #Obama pic.twitter.com/5FGIyrog68— TheGopSux (@TheGOPSux) 21 марта 2018 г.