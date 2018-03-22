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​​​​​​​Чета Обама обратилась с письмом к школьникам, выжившим во флоридской бойне
1:39   22 Марта 2018
Весь мир
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​​​​​​​Чета Обама обратилась с письмом к школьникам, выжившим во флоридской бойне

​​​​​​​Чета Обама обратилась с письмом к школьникам, выжившим во флоридской бойне

Экс-президент США Барак Обама совместно с супругой Мишель Обамой написал письмо учащимся школы города Паркленд в штате Флорида, где 14 февраля текущего года произошел инцидент со стрельбой и были убиты 17 человек.

Об этом сообщает американское издание New York Post, отмечая, что письмо выжившим при стрельбе в школе во Флориде бывшая первая чета США написала от руки.

Барак Обама в письме поблагодарил школьников, которые после стрельбы в их школе организовали движение против вооруженного насилия, за пробуждение совести у американцев. Также Обама выразили восхищение стойкостью и решимостью подростков, которые пережили такую трагедию.

«Вы не только поддерживали друг друга, но и помогли пробудить совесть нации, а также призвали ответственных лиц сделать безопасность наших детей главным приоритетом США», - также говорится в письме.

Напомним: ранее учащиеся школы Паркленда анонсировали проведение 24 марта массового шествия против вооруженного насилия.

 

Автор: Александр Люблинский
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