Глава МИД РФ Сергей Лавров начинает визит во Вьетнам

Глава МИД РФ Сергей Лавров начал двухдневный визит во Вьетнам. Об этом сообщает РИА «Новости».

Российский министр иностранных дел встретится в Ханое с президентом Чан Дай Куангом, главой МИД Вьетнама Фам Бинь Минем и обсудит перспективы дальнейшего укрепления российско-вьетнамского стратегического партнерства, включая политический диалог, сотрудничество в экономической, военной и научно-технологической областях.

Ожидается, что на переговорах стороны затронут ряд международных проблем, таких как ситуация на Корейском полуострове.

Лавров прибыл в столицу Вьетнама из Токио, где ранее проходили переговоры с главой МИД Японии Таро Коно.