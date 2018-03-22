​​​​​​​СМИ: Япония хочет провести встречу Абэ с Кин Чен Ыном

Японское правительство уведомило КНДР о своих планах организовать встречу японского премьер-министра Синдзо Абэ с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Об этом, ссылаясь на дипломатические источники, сообщает агентство Kyodo.

При этом сообщается, что Синдзо Абэ надеется обсудить с Ким Чен Ыном ядерную и ракетную программы Северной Кореи, а также случаи похищения граждан Японии. Кроме того, Абэ полагает, что, если Япония займется расширением экономического сотрудничества с КНДР, как это было прописано в Пхеньянской декларации 2002 года, это принесет Северной Корее экономическую пользу.

По данным агентства Kyodo, Абэ собирается в апреле текущего года во время визита в США обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой помочь в организации этой встречи.