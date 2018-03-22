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1:21   22 Марта 2018
Весь мир
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Песков: канал RT способен разрушить западную систему манипуляции сознанием

Песков: канал RT способен разрушить западную систему манипуляции сознанием

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о способности RT разрушить систему манипуляции сознанием, созданную медиакорпорациями англоязычных стран. Об этом он заявил в интервью ведущей телеканала Софико Шеварднадзе.

По словам Пескова, за последние три-четыре десятилетия англоязычные СМИ стали «править миром». Он отметил, что СМИ Великобритании и США самыми массовыми и самыми влиятельными.

Пресс-секретарь президента заявил, что медиакорпорации, обладая определенной монополией, могут использовать имеющиеся инструменты для манипуляции сознанием и продвижения своей точки зрения. Песков отметил, что при этом правдивость для них не важна: в зависимости от ситуации, точку зрения всегда можно подкорректировать.

Он также сообщил, что западные медиакорпорации недовольны появлением соперников, даже таких небольших, как RT. По мнению Пескова, можно быть небольшим каналом, но обходить всех конкурентов по влиянию. Такое противостояние само по себе может разрушить созданную ими систему манипуляции сознанием.

Автор: Олег Королев
#песков #западные сми #rt
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