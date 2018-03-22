Цукерберг признал ошибку Facebook в утечке данных 50 миллионов пользователей

Глава Facebook Марк Цукерберг прокомментировал ситуацию с обвинениями в передаче доступа к данным пользователей соцсети британской аналитической компании Cambridge Analytica. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

По его словам, компания несет ответственность за защиту пользовательских данных, и если это Facebook не может сделать этого, что он «не заслуживать того, чтобы обслуживать» пользователей. Цукерберг отметил, что идет работа над тем, чтобы понять, что случилось вновь.

Глава компании отметил, что для устранения проблем с безопасностью данных «потребуется больше времени, чем хотелось бы». Цукерберг отметил, что компания сможет создать «лучший сервис» в долгосрочной перспективе.