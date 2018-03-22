Сенатор Кутепов предложил МЭР упростить процедуру получения льгот многодетными семьями

Глава Комитета Совета Федерации по Регламенту Андрей Кутепов предложил создать на базе Многофункциональных центров (МФЦ) специальный сервис для многодетных семей, который упростит им процесс получения положенных льгот.

Свое предложение Кутепов направил письмом главе Минэкономразвития Максиму Орешкину. Об этом в ночь на четверг сообщает «Парламентская газета».

В своем предложении сенатор пояснил, что сейчас многодетные семьи вынуждены подавать отдельный пакет документов для получения каждой из положенных им мер социальной поддержки, при чем зачастую в пакет документов входят одни и те же справки.

«Для каждой меры соцподдержки требуется наличие определенных условий — рождение ребенка, его возраст, истечение срока действия документа о подтверждении статуса многодетной семьи и пр.», - пояснил при этом Кутепов, добавив, что в связи с этим у семей не получается одновременно оформить документы на получение разных льгот.

Сенатор отметил, что существующая сейчас система создает многодетным родителям серьезные неудобства и требует от них потратить большое количество времени на оформление льгот. Он же предлагает организовать на базе МФЦ специальный «личный кабинет», где будет храниться базовый набор документов многодетных семей, которые они смогут использовать при оформлении социальных льгот.