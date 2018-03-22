Telegram обжалует в ЕСПЧ решение московского суда о штрафе

Telegram направил в Европейский суд по правам человека жалобу на штраф за отказ предоставить ключи шифрования. Об этом сообщил РИА «Новости» адвокат Павел Чиков.

Как отмечается, компания Telegram Messenger направила в ЕСПЧ жалобу на решение Мещанского суда Москвы, согласно которому ее оштрафовали на 800 тысяч рублей за отказ предоставить Федеральной службе безопасности ключи шифрования сообщений пользователей.

Ранее Верховный суд России признал законным требование ФСБ о дешифровке сообщений в Telegram. В свою очередь основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что угрозы блокировки бесполезны.