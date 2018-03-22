Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
В Москве задержали бывшего депутата Госдумы Варшавского

В Москве задержали бывшего депутата Госдумы Варшавского

 Сенатор Кутепов предложил МЭР упростить процедуру получения льгот многодетными семьями

Сенатор Кутепов предложил МЭР упростить процедуру получения льгот многодетными семьями
Гройсман: Украина отвязалась от «российской зависимости»

Гройсман: Украина отвязалась от «российской зависимости»

 Количество призывников весной этого года на Украине вырастет на четверть

Количество призывников весной этого года на Украине вырастет на четверть
​​​​​​​Крупный пожар охватил несколько этажей гостиницы в Дублине

​​​​​​​Крупный пожар охватил несколько этажей гостиницы в Дублине

 ​​​​​​​Чета Обама обратилась с письмом к школьникам, выжившим во флоридской бойне

​​​​​​​Чета Обама обратилась с письмом к школьникам, выжившим во флоридской бойне
В Москве задержали бывшего депутата Госдумы Варшавского

В Москве задержали бывшего депутата Госдумы Варшавского

 Сенатор Кутепов предложил МЭР упростить процедуру получения льгот многодетными семьями

Сенатор Кутепов предложил МЭР упростить процедуру получения льгот многодетными семьями
Гройсман: Украина отвязалась от «российской зависимости»

Гройсман: Украина отвязалась от «российской зависимости»

 Количество призывников весной этого года на Украине вырастет на четверть

Количество призывников весной этого года на Украине вырастет на четверть
​​​​​​​Крупный пожар охватил несколько этажей гостиницы в Дублине

​​​​​​​Крупный пожар охватил несколько этажей гостиницы в Дублине

 ​​​​​​​Чета Обама обратилась с письмом к школьникам, выжившим во флоридской бойне

​​​​​​​Чета Обама обратилась с письмом к школьникам, выжившим во флоридской бойне
0:42   22 Марта 2018
Россия
31

Telegram обжалует в ЕСПЧ решение московского суда о штрафе

Telegram обжалует в ЕСПЧ решение московского суда о штрафе

Telegram направил в Европейский суд по правам человека жалобу на штраф за отказ предоставить ключи шифрования. Об этом сообщил РИА «Новости» адвокат Павел Чиков.

Как отмечается, компания Telegram Messenger направила в ЕСПЧ жалобу на решение Мещанского суда Москвы, согласно которому ее оштрафовали на 800 тысяч рублей за отказ предоставить Федеральной службе безопасности ключи шифрования сообщений пользователей.

Ранее Верховный суд России признал  законным требование ФСБ о дешифровке сообщений в Telegram. В свою очередь основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что угрозы блокировки бесполезны.

Автор: Олег Королев
#дуров #еспч #штраф #telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Депутат раскритиковал критерии повышения пенсий в России Россия
Депутат раскритиковал критерии повышения пенсий в России
Член парламентского комитета по бюджету и налогам уверен, что пенсии нужно увеличивать, исходя из показателей средней зарплаты, а не инфляции.
17:06   21 Марта 2018
154
Встреча в МИД РФ по делу Скрипаля состоится, даже если посол Франции не приедет Весь мир

Встреча в МИД РФ по делу Скрипаля состоится, даже если посол Франции не приедет

13:49   21 Марта 2018
104
Жданова заявила, что не собирается покидать пост губернатора Забайкалья Россия

Жданова заявила, что не собирается покидать пост губернатора Забайкалья

13:44   21 Марта 2018
96
Зомбиапокалипсис сегодня. «Политический труп» Навальный покусал Явлинского Россия

Зомбиапокалипсис сегодня. «Политический труп» Навальный покусал Явлинского

13:00   21 Марта 2018
9094
Новости smi2.ru
В ООН знают о ситуации с недопуском россиян на выборы на Украине

В ООН знают о ситуации с недопуском россиян на выборы на Украине

 Россия занялась островом, о котором мечтал Петр Первый

Россия занялась островом, о котором мечтал Петр Первый

 Зомбиапокалипсис сегодня. «Политический труп» Навальный покусал Явлинского

Зомбиапокалипсис сегодня. «Политический труп» Навальный покусал Явлинского

 Эхо холодной войны

Эхо холодной войны