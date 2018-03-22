Режим ЧС введен в одном из регионов Италии из-за химзагрязнения вод

Власти Италии приняли в среду вечером решение о введении режима ЧС в северной области Венето в связи с сильным загрязнением региональных водных ресурсов веществами, содержащими опасный перфторалкил.

Об этом сообщил президент Венето Лука Дзайа, слова которого приводят местные СМИ. Речь идет о химических веществах, применяемых активно при производстве водоотталкивающих тканей и другой продукции массового потребления, в частности посуды.

Власти серьезно опасаются, что эти вещества являются химическими канцерогенами, которые при их воздействии на организм человека или животного заметно повышают вероятность возникновения злокачественных опухолей.