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Гройсман: Украина отвязалась от «российской зависимости»

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0:22   22 Марта 2018
Ближнее зарубежье
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Гройсман: Украина отвязалась от «российской зависимости»

Гройсман: Украина отвязалась от «российской зависимости»

Украинский премьер Владимир Гройсман прокомментировал прекращение программы экономического сотрудничества с Россией. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По словам Гройсмана, экспорт из Украины в Европу и Азию растет.  Он заявил, что украинская сторона от разрыва соглашения о сотрудничестве а 2011—2020 годы становится только сильнее».

Премьер-министр заявил, что неприемлемые шаги сделала именно Россия. В частности, он обвинил Москву в развязывании конфликта на Донбассе и оказании экономического давления на Украину. Гройсман заявил, что рад тому, что Украина «отвязалась от российской зависимости».

В пятницу кабмин Украины прекратил программу экономического сотрудничества с РФ.

Автор: Олег Королев
#россия #украина #гройсман
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