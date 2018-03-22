Гройсман: Украина отвязалась от «российской зависимости»

Украинский премьер Владимир Гройсман прокомментировал прекращение программы экономического сотрудничества с Россией. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По словам Гройсмана, экспорт из Украины в Европу и Азию растет. Он заявил, что украинская сторона от разрыва соглашения о сотрудничестве а 2011—2020 годы становится только сильнее».

Премьер-министр заявил, что неприемлемые шаги сделала именно Россия. В частности, он обвинил Москву в развязывании конфликта на Донбассе и оказании экономического давления на Украину. Гройсман заявил, что рад тому, что Украина «отвязалась от российской зависимости».

В пятницу кабмин Украины прекратил программу экономического сотрудничества с РФ.