Воробьев проводит совещание с инициативной группой по ситуации на полигоне «Ядрово»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проводит совещание с инициативной группой жителей Волоколамска в связи с ситуацией на местном мусорном полигоне «Ядрово».

Об этом в среду поздно вечером в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба губернатора Московской области.

При этом губернатор заявил, что в ходе совещания выслушает пожелания и требования жителей Волоколамска, после чего расскажет им свои планы по ликвидации проблемы.

Напомним: ранее в среду 21 марта СМИ сообщили о том, что в подмосковном Волоколамске на протяжении последних двух суток стоит удушающий запах с расположенного поблизости мусорного полигона. В связи с этим около 20 детей – учащихся местной школы – почувствовали себя плохо и были доставлены в больницу. Предположительно, на свалке мог произойти выброс сероводорода, который отрицательно сказался на экологической обстановке в городе. Специалисты, проводившие анализы проб воздуха, сообщили, что превышений концентрации вредных веществ не обнаружено.