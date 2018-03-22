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0:39   22 Марта 2018
Весь мир
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Посол РФ в США обсудил с американским сенатором перспективы межпарламентского диалога

Посол РФ в США обсудил с американским сенатором перспективы межпарламентского диалога

Российский посол в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов встретился с американским сенатором Рэндом Полом и обсудил с ним перспективы развития отношений между нашими странами.

Об этом российское посольство в Вашингтоне сообщает на своей странице в социальной сети Facebook.

В частности, в сообщении говорится, что дружеская встреча Антонова с Полом прошла в резиденции российского посла в Вашингтоне. В ходе встречи стороны говорили о перспективах российско-американского межпарламентского диалога, а также обсудили ряд вопросов глобальной и региональной безопасности.

 

Автор: Александр Люблинский
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