Сын Каддафи заявил, что готов дать показания против Саркози

Сын Муаммара Каддафи сообщил о готовности представить доказательства того, что его отец наравне с нелегальными фондами финансировал кампанию бывшего президента Франции Николя Саркози.

Об этом в среду сообщает Middle East Monitor. По информации СМИ, Саиф аль-Ислам Каддафи, сын убитого в 2011 году ливийского лидера, оказался свидетелем первых денежных поставок Клоду Гуанту, который в то время занимал пост главы штаба Саркози в Триполи.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Саркози были предъявлены обвинения по делу о финансировании из Ливии его предвыборной кампании в 2007 году.