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23:59   21 Марта 2018
Россия
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Член ОП РФ успокоила жителей Волоколамска, заявив, что химического выброса в «Ядрово» быть не могло

Член ОП РФ успокоила жителей Волоколамска, заявив, что химического выброса в «Ядрово» быть не могло

Полигон «Ядрово» в подмосковном Волоколамске является объектом размещения отходов, а не химическим производством, на котором мог бы произойти выброс, способный повлиять на здоровье людей. 

С таким заявлением в среду поздно вечером выступила председатель комиссии Общественной палаты РФ по экологии и окружающей среде Альбина Дударева.

При этом эксперт по обращению с отходами отметила, что раздутая в прессе истерика, в связи с ситуацией в Волоколамске, наводит на мысль, что причиной происходящего может быть спор хозяйствующих субъектов за подмосковный мусор. Также Дударева призвала СМИ не спекулировать на экологической теме.

Напомним: ранее в среду СМИ сообщили о том, что около 20 учащихся школы №2 города Волоколамск почувствовали себя плохо из-за запахов, доносящихся с мусорного полигона «Ядрово», и были доставлены в местную больницу. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выехал в Волоколамск, заявив, что берет ситуацию со свалкой под личный контроль.

Автор: Александр Люблинский
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