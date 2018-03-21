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23:32   21 Марта 2018
Россия
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Подмосковный губернатор Воробьев держит ситуацию с полигоном «Ядрово» на личном контроле

Подмосковный губернатор Воробьев держит ситуацию с полигоном «Ядрово» на личном контроле

Губернатор Московской области Андрей Воробьев согласился со справедливостью требований жителей Волоколамска решить вопрос с полигоном «Ядрово» и обеспечить экологическую безопасность в районе.

Губернатор выехал на место происшествия, где, ранее, предположительно, произошел выброс сероводорода, который мог стать причиной плохого самочувствия нескольких учащихся местной школы №2. В настоящее время специалисты проверяют версию того, что ситуация на мусорном полигоне могла повлиять на состояние здоровья школьников.

Также Воробьев заявил, что взял ситуацию с мусорным полигоном под личный контроль.

«Люди возмущены, связано это со справедливыми требованиями обеспечить экологическую безопасность. Запах всех беспокоит и сводит с ума. Наша задача — выработать алгоритм действий», - сказал он при этом.

Напомним: полигон, ставший причиной возмущения местных жителей, начал работать почти сорок лет назад – в 1979 году, и долгое время на свалке не проводилось никаких мероприятий по снижению вредного воздействия на окружающую среду.

Сотрудники МЧС и Роспотребнадзора уже отобрали пробы воздуха в городе Волокаламск и не обнаружили в них превышения концентрации вредных веществ. До конца текущей недели часть полигона площадью в 4 гектара будет закрыта грунтом, а окончательно устранить имеющиеся проблемы планируется до 15 июня. 

Автор: Александр Люблинский
#россия #губернатор #политика #воробьев #общество #московская область #свалка #личный контроль #волоколамск #мусорный полигон #ядрово
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