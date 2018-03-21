Николя Саркози предъявили обвинения

Обвинения по делу о финансировании властями Ливии президентской кампании 2007 года в среду были предъявлены экс-президенту Франции Николя Саркози.

Политик в настоящее время помещен под судебный контроль. Об этом сообщает издание Monde.

Напомним, ранее Саркози и его помощник были задержаны полицией Франции. Их подозревали в незаконном получении денежных средств на финансирование предвыборной кампании. Стоит отметить, что в 2007 году Саркози одержал победу в предвыборной гонке.