Несколько тысяч авиарейсов отменили из-за непогоды в США

Свыше 4,3 тысячи авиарейсов отменены, еще свыше 1,8 тысячи задержаны в среду по причине снежного шторма в северо-восточной части Соединенных Штатов.

Соответствующая информация содержится на специализированном сайте FlightAware. По его данным, общее количество рейсов, которые были отменены в стране по причине плохой погоды, составило 4365, задержаны на вылет и прибытие 1853 рейсов. По информации CNN, из-за обильного снегопада в среду были закрыты школы в Нью-Йорке, Филадельфии и Вашингтоне.