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Telegram обжалует в ЕСПЧ решение московского суда о штрафе

Telegram обжалует в ЕСПЧ решение московского суда о штрафе

 Воробьев проводит совещание с инициативной группой по ситуации на полигоне «Ядрово»

Воробьев проводит совещание с инициативной группой по ситуации на полигоне «Ядрово»
Гройсман: Украина отвязалась от «российской зависимости»

Гройсман: Украина отвязалась от «российской зависимости»

 Количество призывников весной этого года на Украине вырастет на четверть

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22:59   21 Марта 2018
Весь мир
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Несколько тысяч авиарейсов отменили из-за непогоды в США

Несколько тысяч авиарейсов отменили из-за непогоды в США

Свыше 4,3 тысячи авиарейсов отменены, еще свыше 1,8 тысячи задержаны в среду по причине снежного шторма в северо-восточной части Соединенных Штатов.

Соответствующая информация содержится на специализированном сайте FlightAware. По его данным, общее количество рейсов, которые были отменены в стране по причине плохой погоды, составило 4365, задержаны на вылет и прибытие 1853 рейсов. По информации CNN, из-за обильного снегопада в среду были закрыты школы в Нью-Йорке, Филадельфии и Вашингтоне.

Автор: Алла Ларионова
#сша #происшествия #весь мир #снегопад
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