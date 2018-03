​​​​​​​Трамп заявил, что нужно налаживать отношения с Россией

​​​​​​Президент США Дональд Трамп считает, что с Россией надо налаживать отношения, так как она может оказать помощь в разрешении украинского, сирийского и северокорейского кризисов.

Свое мнение глава Белого дома по своему обыкновению изложил в сети микроблогов Twitter, выразив таким образом свое несогласие со всеми, кто советовал ему критиковать Россию и ее власти.

Там же президент США высказал мнение, что наладить отношения с РФ и с другими странами было бы совсем не плохо, а хорошо, так как русские могли бы помощь в решении имеющихся проблем с КНДР, Украиной, Сирией, Ираном и ИГ (запрещенной в России террористической группировкой), а также с надвигающейся гонкой вооружений.

I called President Putin of Russia to congratulate him on his election victory (in past, Obama called him also). The Fake News Media is crazed because they wanted me to excoriate him. They are wrong! Getting along with Russia (and others) is a good thing, not a bad thing.......