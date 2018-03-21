​​​​​​​Президент Перу подал в конгресс заявление об отставке

Перуанский президент Педро Пабло Кучински сообщил конгрессу страны о том, что уходит в отставку, передав соответствующее заявление.

Об этом в среду сообщает телеканал Globo. При этом сообщается, что Педро Пабло Кучински в связи со своей отставкой выступил перед народом Перу.

Подробностей о том, что именно говорилось в обращении Кучински к народу, к настоящему моменту не приводится. Напомним: в конце прошлой недели конгресс Перу проголосовал за инициативу о запуске процедуры импичмента главы государства Педро Пабло Кучински.