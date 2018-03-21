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 Американская ФРС повысила базовую ставку

Американская ФРС повысила базовую ставку
22:31   21 Марта 2018
Весь мир
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Американская ФРС повысила базовую ставку

Американская ФРС повысила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США по результатам заседания 20-21 марта повысила базовую процентную ставку на 0,25% (до 1,5-1,75%) годовых.

Соответствующая информация содержится в пресс-релизе регулятора.

В прошлом году ФРС повышала ставку три раза: в декабре (1,25-1,5%), в июне (1-1,25% ) и в марте (0,75-1%) годовых. До этого данная ставка повышалась очень медленно — всего по одному разу в 2016 и 2015 годах. В 2007–2008 годах регулятор периодически понижал ставку, пока она не достигла минимальной отметки 0-0,25% в 2008 году.

Автор: Алла Ларионова
#сша #экономика #весь мир #фрс #повышение ставки
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