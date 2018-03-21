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22:01   21 Марта 2018
Россия
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Грузовой поезд столкнулся с иномаркой в Псковской области

Грузовой поезд столкнулся с иномаркой в Псковской области

Автомобиль Audi 80, пытавшийся проскочить железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом, был сбит, при этом локомотив полкилометра тащил машину по путям.

Авария произошла в Псковской области в районе населенного пункта Скангали. Находившийся за рулем иномарки 28-летний мужчина чудом отделался легкими травмами.

Медики, прибывшие на место происшествия, оказали перепуганному водителю помощь. При этом грузовой поезд, следовавший в Латвию, смог продолжить движение после того, как специалисты убедились в том, что локомотив и железнодорожные пути в ходе аварии не пострадали.

Автор: Александр Люблинский
#россия #происшествия #чп #столкновение #общество #псковская область #грузовой поезд #железнодорожная авария #ауди
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