Грузовой поезд столкнулся с иномаркой в Псковской области

Автомобиль Audi 80, пытавшийся проскочить железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом, был сбит, при этом локомотив полкилометра тащил машину по путям.

Авария произошла в Псковской области в районе населенного пункта Скангали. Находившийся за рулем иномарки 28-летний мужчина чудом отделался легкими травмами.

Медики, прибывшие на место происшествия, оказали перепуганному водителю помощь. При этом грузовой поезд, следовавший в Латвию, смог продолжить движение после того, как специалисты убедились в том, что локомотив и железнодорожные пути в ходе аварии не пострадали.