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21:51   21 Марта 2018
Ближнее зарубежье
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Количество призывников весной этого года на Украине вырастет на четверть

Количество призывников весной этого года на Украине вырастет на четверть

Правительство Украины установило, что количество граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу в апреле-мае составило свыше 15 тысяч человек.

Об этом сообщила в среду пресс-служба украинского кабмина. Согласно принятому документу, на службу в ВС страны будут призваны почти девять тысяч человек. В частности, в государственную специальную службу транспорта определены будут тысяча человек, в пограничную службу попадут 1,2 тысячи человек, а в Нацгвардию – 4 тысячи человек.

Автор: Алла Ларионова
#украина #армия #общество #призыв
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