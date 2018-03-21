Количество призывников весной этого года на Украине вырастет на четверть

Правительство Украины установило, что количество граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу в апреле-мае составило свыше 15 тысяч человек.

Об этом сообщила в среду пресс-служба украинского кабмина. Согласно принятому документу, на службу в ВС страны будут призваны почти девять тысяч человек. В частности, в государственную специальную службу транспорта определены будут тысяча человек, в пограничную службу попадут 1,2 тысячи человек, а в Нацгвардию – 4 тысячи человек.