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21:50   21 Марта 2018
Весь мир
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​​​​​​​Экс-президента Франции освободили из-под стражи

​​​​​​​Экс-президента Франции освободили из-под стражи

Допрос бывшего президента Франции Николя Саркози, которого подозревают в незаконном финансировании его предвыборной компании 2007 в году завершился, после чего политика выпустили из-под стражи.

Об этом в среду вечером сообщает французский телеканал BFMTV.

Напомним: Саркози был задержан накануне 20 марта и более суток провел под стражей в судебной полиции Нантере.

Перед задержанием экс-президента вызвали на допрос в Центральное управление по борьбе с коррупцией в городе Нантер и в ходе допроса поместили под стражу. Допрос политика продолжался 25 часов. При этом на ночь со вторника на среду Николя Саркози позволили провести дома, с учетом того, что он является бывшим главой государства, однако в среду в 8 утра допрос продолжился.

В настоящее время Саркози из-под стражи выпущен. Ожидается, что в Нантер прибудут трое судей, которые могут предъявить экс-президенту обвинения или перевести его в разряд свидетелей по делу о финансировании его предвыборной компании.

Автор: Александр Люблинский
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