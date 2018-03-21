Президент Египта поздравил Путина с победой на выборах президента РФ

Египетский президент Абдельфаттах ас-Сиси позвонил действующему президенту РФ Владимиру Путину по телефону и поздравил его с победой на прошедших президентских выборах.

Об этом в среду вечером сообщает пресс-служба Кремля, отмечая, что телефонный разговор между Путиным и ас-Сиси состоялся по инициативе египетской стороны.

«Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Арабской Республики Египет Абдельфаттахом Сиси. Абдельфаттах Сиси тепло поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах», - говорится в сообщении

При этом сообщается, что в ходе телефонной беседы Путин и ас-Сиси подтвердили обоюдный настрой на наращивание многопланового сотрудничества между нашими странами и, в частности, обсудили возобновление в скором времени прямого авиасообщения между Москвой и Каиром.

Также Путин пожелал египетскому коллеге успешного проведения президентских выборов в Египте, которые запланированы на 26-28 марта.