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21:30   21 Марта 2018
Весь мир
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Президент Египта поздравил Путина с победой на выборах президента РФ

Президент Египта поздравил Путина с победой на выборах президента РФ

Египетский президент Абдельфаттах ас-Сиси позвонил действующему президенту РФ Владимиру Путину по телефону и поздравил его с победой на прошедших президентских выборах.

Об этом в среду вечером сообщает пресс-служба Кремля, отмечая, что телефонный разговор между Путиным и ас-Сиси состоялся по инициативе египетской стороны.

«Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Арабской Республики Египет Абдельфаттахом Сиси. Абдельфаттах Сиси тепло поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах», - говорится в сообщении

При этом сообщается, что в ходе телефонной беседы Путин и ас-Сиси подтвердили обоюдный настрой на наращивание многопланового сотрудничества между нашими странами и, в частности, обсудили возобновление в скором времени прямого авиасообщения между Москвой и Каиром.

Также Путин пожелал египетскому коллеге успешного проведения президентских выборов в Египте, которые запланированы на 26-28 марта.

Автор: Александр Люблинский
#россия #путин #политика #египет #поздравление #весь мир #телефонный разговор #ас-сиси #президент египта #победа на выборах
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