Порошенко: Украина собирается в ближайшие 10 лет стать членом НАТО

Украина в ближайшие десять лет намерена присоединиться к Североатлантическому альянсу и до конца следующего года получить план действий по членству в блоке.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в интервью германскому изданию Hamburger Abendblatt.

«Мы с особой настойчивостью работаем над членством в НАТО. Наша цель – в следующем десятилетии стать членом альянса», — цитирует украинского президента его пресс-служба в среду.

Порошенко уверен, что вместе с Украиной НАТО была бы эффективнее, чем сегодня. Для объединения с альянсом стране необходим план действий, уверен украинский глава.