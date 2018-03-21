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21:34   21 Марта 2018
Ближнее зарубежье
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Порошенко: Украина собирается в ближайшие 10 лет стать членом НАТО

Порошенко: Украина собирается в ближайшие 10 лет стать членом НАТО

Украина в ближайшие десять лет намерена присоединиться к Североатлантическому альянсу и до конца следующего года получить план действий по членству в блоке.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в интервью германскому изданию Hamburger Abendblatt.

«Мы с особой настойчивостью работаем над членством в НАТО. Наша цель – в следующем десятилетии стать членом альянса»,  — цитирует украинского президента его пресс-служба в среду.

Порошенко уверен, что вместе с Украиной НАТО была бы эффективнее, чем сегодня. Для объединения с альянсом стране необходим план действий, уверен украинский глава.

Автор: Алла Ларионова
#порошенко #украина #нато #политика
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