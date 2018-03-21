Захарова назвала неприемлемым сравнение Джонсона ЧМ-2018 с Олимпиадой 1936 года

Официальный представитель МИД РФ назвала неприемлемым то, что глава британского МИД Борис Джонсон допустил сравнение ЧМ по футболу 2018 года и Олимпиады 1936 года в Германии.

На своей странице в Facebook Мария Захарова написала, что все действия Лондона касательно Москвы направлены на создание образа врага. Для этого приводятся самые абсурдные основания, отметила она.

Сейчас Британия держит курс на полноценный бойкот ЧМ по футболу в России, сталкивая для этого страны и подрывая международную стабильность. Захарова также отметила, что Джонсон «отравлен ядом ненависти и злобы, непрофессионализма и поэтому хамства».

Ранее глава МИД Великобритании на заседании парламентского комитета сравнил ЧМ-2018 по футболу в России с Олимпиадой-1936 в нацистской Германии.