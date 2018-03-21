Кровля административного здания рухнула на припаркованные машины в Москве

На Трубной улице в Москве кровля административного здания, находящегося на реконструкции, обрушилась на припаркованные машины. Об этом в среду вечером сообщает Пятый телеканал, со ссылкой на собственный источник в столичных экстренных службах.

Отмечается, что площадь кровли, рухнувшей на стоявшие поблизости автомобили составляет 50 квадратных метров, при это общая площадь обрушения, вместе с частью фасада здания, составляет порядка 80 квадратных метров.

На Трубную улицу к месту обрушения уже прибыли бригады спасателей, которые приступили к разбору завалов и поиску людей, которые могли находится в автомобилях. К настоящему моменту информации о погибших или пострадавших в результате обрушения не поступало.

Подробности произошедшего уточняются.