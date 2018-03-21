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21:09   21 Марта 2018
Россия
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Технологию 5G начнут тестировать в Калининграде

Технологию 5G начнут тестировать в Калининграде

Технологию связи 5G внедрят в тестовом режиме на улице Баранова в центре Калининграда.

Об этом журналистам в среду рассказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов на форуме Open Innovations Startup Tour от «Сколково», открывшемся на площадке Балтийского федерального университета им. Канта.

Эту идею поддержал замредседателя правительства России Аркадий Дворкович, который принимал участие в сессии «Открытый микрофон» стартап тура. Он также заметил, что для массового внедрения технологии 5G в РФ необходимо выделять частоты по всей стране.

Автор: Алла Ларионова
#россия #дворкович #калининград #общество #сколково #5g
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