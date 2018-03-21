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 Украинский телеканал СТБ уволил режиссера монтажа, показавшего в эфире Украину без Крыма

Украинский телеканал СТБ уволил режиссера монтажа, показавшего в эфире Украину без Крыма
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Протестующие у здания Кабмина в Киеве подрались с полицией, семь человек задержаны

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 Украинский телеканал СТБ уволил режиссера монтажа, показавшего в эфире Украину без Крыма

Украинский телеканал СТБ уволил режиссера монтажа, показавшего в эфире Украину без Крыма
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20:44   21 Марта 2018
Ближнее зарубежье
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Украинский телеканал СТБ уволил режиссера монтажа, показавшего в эфире Украину без Крыма

Украинский телеканал СТБ уволил режиссера монтажа, показавшего в эфире Украину без Крыма

Украинский телеканал СТБ уволил режиссера монтажа телепередачи «Холостяк» и извинился перед зрителями за то, что сотрудник показал в эфире Украину без Крыма.

Как отметила в среду пресс-служба канала, инцидент произошел по причине «некорректного подхода» режиссера к использованию источников инфографики. Уточняется, что 16 марта в эфире СТБ появилась карта страны, очертания которой «противоречат позиции телеканала о государственных границах Украины и статуса полуострова как ее неотъемлемой части».

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти региона решили провести референдум по вопросу о присоединении к РФ. Инициативу о воссоединении поддержали 95,6% жителей Крыма, однако Киев итоги референдума признавать отказался.

 

Автор: Алла Ларионова
#украина #крым #политика #общество #телевидение #стб
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