Украинский телеканал СТБ уволил режиссера монтажа, показавшего в эфире Украину без Крыма

Украинский телеканал СТБ уволил режиссера монтажа телепередачи «Холостяк» и извинился перед зрителями за то, что сотрудник показал в эфире Украину без Крыма.

Как отметила в среду пресс-служба канала, инцидент произошел по причине «некорректного подхода» режиссера к использованию источников инфографики. Уточняется, что 16 марта в эфире СТБ появилась карта страны, очертания которой «противоречат позиции телеканала о государственных границах Украины и статуса полуострова как ее неотъемлемой части».

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти региона решили провести референдум по вопросу о присоединении к РФ. Инициативу о воссоединении поддержали 95,6% жителей Крыма, однако Киев итоги референдума признавать отказался.