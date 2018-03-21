Протестующие у здания Кабмина в Киеве подрались с полицией, семь человек задержаны

Акцию протеста в центре украинской столицы проводили представители транспортных компаний со всей страны, которые требуют от властей сохранения рабочих мест и строительства нормальных дорог.

Как сообщают в среду вечером украинские СМИ, столкновения протестующих транспортников с полицейскими у здания Кабинета министров Украины вспыхнули после того, как стражи порядка задержали нескольких активистов. Митингующие попытались отбить их у полиции, в результате чего завязалась драка.

В полиции Киева прокомментировали сообщения СМИ, отметив, что в столичные участки доставлены семеро задержанных в связи со столкновениями у здания Кабмина. В отношении задержанных были составлены административные протоколы по статьям «Нарушение порядка организации и проведения митингов» и «Мелкое хулиганство».