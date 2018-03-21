Путин и Гутерреш обсудили роль ООН в урегулировании сирийского кризиса

Действующий президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

Об этом в среду вечером сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля. Прим этом отмечается, что в ходе беседы Путин и Гутерреш обсудили урегулирование кризиса в Сирии, акцентировав внимание на координирующей роли Организации объединенных наций в этом процессе.

Напомним: ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Антониу Гутерреш тепло поздравил действующего российского президента с победой на выборах, прошедших 18 марта.