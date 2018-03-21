Российский посол: Британия отказывается сообщать РФ о состоянии Скрипаля

Российский посол в Британии Александр Яковенко в эфире «России 1» сообщил, что Лондон отказывается сообщать российской стороне о том, в каком состоянии находится бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль.

Они не сообщают Москве о его состоянии здоровья из-за того, что у Скрипаля двойное гражданство - российское и британское.

Как подчеркнул Яковенко, дочь Сергея Юлия является россиянкой, однако в отношении нее поступает дозированная информация. Российская сторона не имеет возможности поговорить с врачами, никто не видел их фотографий. Возможно, что они уже не находятся в Солсбери, отметил посол.

Ранее в МИД РФ заявили, что считают терактом против россиян нападение на Скрипаля и его дочь в Британии.