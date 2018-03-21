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Протестующие у здания Кабмина в Киеве подрались с полицией, семь человек задержаны

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20:16   21 Марта 2018
Россия
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По факту смертельного ДТП с участием 11 машин в Мурманске возбуждено дело

По факту смертельного ДТП с участием 11 машин в Мурманске возбуждено дело

В Печенгском районе Мурманской области в среду произошла массовая дорожная авария, в которой столкнулись 11 транспортных средств, при этом погиб ребенок и еще шесть человек пострадали.

По факту массового ДТП Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба ведомства, авария произошла на автотрассе Р-21 «Кола» на 1530-м километре. От полученных травм на месте аварии скончалась пятилетняя девочка, еще шестеро человек получили травмы, подробностей об их состоянии не приводится.

Автор: Александр Люблинский
#россия #дтп #происшествия #чп #общество #мурманская область #массовая авария #11 машин #шесть пострадавших #погиб ребенок
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