Центризбирком 22 марта рассмотрит случаи нарушений на выборах

Официальные итоги голосования на выборах президента РФ будут подведены Центризбиркомом только после того, как будут рассмотрены все поступившие жалобы.

22 марта ЦИК РФ проведет заседание, на котором будут рассмотрены поступившие обращения о возможных случаях нарушений избирательного законодательства на состоявшихся 18 марта выборах президента. Об этом в среду вечером сообщает пресс-служба Центризбиркома.

Напомним: ранее замглавы ЦИК Николай Булаев заявил, что результаты выборов уже отменены на 14 участках, в том числе на одном избирательном участке за пределами РФ. При этом он отметил, что число участков, результаты голосования на которых будут аннулированы, может еще возрасти после рассмотрения всех сообщений о нарушениях в ходе выборов.

Ранее руководитель Центризбиркома РФ Элла Памфилова, что в ходе президентских выборов серьезных нарушений на избирательных участках зафиксировано не было.