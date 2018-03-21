СМИ: США считают курдов в Сирии «пушечным мясом»

Окончание турецкой армией операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне (часть провинции Алеппо, которая населена преимущественно курдами) ставит вопрос о дальнейшей перспективе «курдского проекта», который и по сей день существует на севере Сирии.

Автономия населенных курдами районов, которая поддерживается американской стороной, к сегодняшнему дню уже сформировалась в зависимость от официального Дамаска, отмечает ФАН. При этом все еще не обрела признаков подлинной государственности. Под курдскими знаменами в Сирии выстраивается еще одна квазигосударственность, которая во многом напоминает запрещенную в России террористическую группировку «Исламское государство».

В планы коалиции во главе с США для борьбы с ИГ никогда не входило обеспечение территориальной целостности САР. Освобождаемая от боевиков страна отнюдь не переходила под управление Башара Асада, а наоборот, объявлялась частью эфемерной «курдской автономии», существующей за счет денег и оружия, поставляемых США и их союзниками.

Дополнительным фактором, провоцирующим конфликт между Дамаском и Рожавой (неофициальное название так называемой Демократической Федерации Северной Сирии, которую курды провозгласили при патронате США), является то, что в распоряжение курдского меньшинства на захваченных у ИГ землях попали многие важнейшие для страны объекты — гидроэлектростанции, плотины, нефтяные месторождения и большая часть сельскохозяйственных угодий неподалеку от Евфрата. «Правительство» курдов отныне единолично распоряжается всеми ценными объектами, попавшими в их распоряжение, без всякой оглядки на сложнейшую гуманитарную ситуацию на западе страны.

Таким образом, сейчас курды уже не являются третьей силой, выступающей в конфликте Дамаска и Запада. Интересы этой автономии становятся со временем все более антагонистичными по отношению к позиции Асада и, фактически, способствуют управляемому затягиванию конфликта.

США, которые рассматривают свои плацдармы в Сирии (район городов Даръа и Ат-Танф на юге и курдскую Рожаву на севере ) исключительно в качестве прикрытия своих геополитических интересов в регионе, курдов расценивают лишь как «пушечное мясо». Такая линия была запланирована Вашингтоном с самого начала сирийской авантюры.

После военных действий в Афганистане и Ираке научившиеся на своих ошибках США теперь решили воевать чужими силами, формируя «пехоту» из местных жителей. Для этого необходимо создание декларативных квазигосударственных структур. Стоит вспомнить, что и ИГ на начальном этапе своего существования получало не менее широкое одобрение со стороны США, как и курды, однако в итоге было подвергнуто гонениям и объявлено террористическим.

Сейчас в аналогичном положении могут оказаться и курды. С одной стороны, в отличии от ИГ курды легко контролируются Западом. Однако контроль Вашингтона над внутренней политической жизнью Сирийского Курдистана является весьма условным. Ведь такая опека американцев нередко толкает политическую жизнь курдов в сторону насильственных, а то и террористических методов. Как отмечает агентство, курдские теракты на Ближнем Востоке и в Европе планируются в Рожаве и координируются квалифицированными заокеанскими военными специалистами.