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Офицер погиб под Белгородом, заслонив собой солдата от взрыва гранаты.

Офицер погиб под Белгородом, заслонив собой солдата от взрыва гранаты.

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Офицер погиб под Белгородом, заслонив собой солдата от взрыва гранаты.

Офицер погиб под Белгородом, заслонив собой солдата от взрыва гранаты.

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19:35   21 Марта 2018
Россия
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Офицер погиб под Белгородом, заслонив собой солдата от взрыва гранаты.

Офицер погиб под Белгородом, заслонив собой солдата от взрыва гранаты.

В Белгородской области в ходе учений на полигоне произошел несчастный случай с боевой гранатой, в ходе которого офицер заслонил собой солдата, но сам погиб.

Об том в среду со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа сообщает агентство ТАСС.

«20 марта на полигоне в Белгородской области во время проведения занятий по метанию боевых гранат из окопа погиб офицер одной из воинских частей», - говорится в сообщении ЗВО.

Отмечается, что военнослужащий срочной службы, выполняя упражнение, выдернул из боевой гранаты чеку, после чего выронил саму гранату. Находившийся рядом полковник Султангабиев оттолкнул растерявшегося срочника и закрыл его от взрыва своим телом. При взрыве полковник получил тяжелые осколочные ранения, медики боролись за его жизнь, однако спасти офицера не смогли. Из тела погибшего офицера позже были извлечены осколки гранаты. Военнослужащий, выронивший гранату с выдернутой чекой, не пострадал.

Как подчеркнули в ЗВО, полковник Султангабиев за героический поступок посмертно представлен к государственной награде.  

Автор: Александр Люблинский
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