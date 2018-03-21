Хроники террора: как Анкара защищается от курдских боевиков в САР и Ираке

История вокруг инцидента с отравлением в британском Солсбери и выборы президента РФ привлекли к себе столько внимания СМИ, что вход турецких военных в сирийский Африн практически остался незамеченным.

Турки и протурецкие парамилитарные формирования заняли город почти без сопротивления, так как накануне штурма Африн покинула не только основная часть населения, но и вооруженные курдские «Отряды народной самообороны» (YPG). Выдавливание последних из Африна проводилось в рамках турецкой военной операции «Оливковая ветвь», которая началась 20 января.

Анкара расценивает зачистку Африна, а также курдские районы в Северном Ираке и сирийском Манбидже, как борьбу с терроризмом. Такая позиция во многом оправдана, пишет ФАН.

Отношения курдов и турок никогда не были простыми. Составляющие порядка 18% всего населения Турции турецкие курды, как и курды сирийские, иракские и иранские, давно стремились создать свой собственный независимый Курдистан. Эту инициативу власти Турции, САР, Ирака и Ирана всегда расценивали как сепаратистскую и деструктивную.

С самого начала террористическая деятельность курдских боевиков в Турции опиралась на зарубежную помощь. Крушение режима Саддама Хусейна в Ираке и начало гражданской войны в САР активизировали действия курдских боевиков в Турции. Как считает турецкая сторона, действующие в САР отряды YPG оказывали прямую помощь боевикам РПК, действующим в Турции.

Тем временем теракты в Турции продолжались. Не все они стали следствием действий курдов, авторами ряда атак, несомненно, являются исламисты. Однако, как считает Анкара, список терактов курдов-террористов, огромен. Вот перечень некоторых происшествий из «курдского» списка только за 2016 год:

13 января - подрыв машины у полицейского отделения в турецкой провинции Диярбакыр. 6 погибших, 30 раненых.

18 января - подрыв полицейской бронемашины в провинции Ширнак боевиками РПК. Трое погибли, один ранен.

20 января - взрыв в Диярбакыре унес жизни двух турецких военных.

22 января - взрыв на школьной линейке в районе Баглар провинции Диярбакыр, трое ранены.

17 февраля - взрыв автомобиля в центре Анкары. 29 человек погибли, 61 ранен.

18 февраля - подрыв военного конвоя в Лидже, 7 погибших.

4 марта - подрыв автомобиля у поста дорожной полиции. Двое погибли, 35 ранены.

31 марта - подрыв автомобиля в Диярбакыре, жертвами стали 7 полицейских, множество раненых.

1 мая - взрыв заминированного автомобиля в городе Диджле. Один человек погиб.

12 мая - подрыв грузовика в провинции Диярбакыр, в результате которого погибли 16 человек.

25 мая - взрыв автомобиля с взрывчаткой, унесший жизни 20 турецких военных.

8 июня - подрыв машины в Мидьяте, погибли трое, еще 30 пострадали.

25 июля — взрыв в провинции Мардин. 2 полицейских погибли.

28 июля — взрыв у Сиирта. 2 военных погибли.

1 августа — взрыв в провинции Бингель. 6 полицейских погибли.

10 августа — взрыв у больницы в провинции Мардин. Трое погибших, 50 раненых.

15 августа — взрыв в Диярбакыре. 3 погибших.

17 августа — взрыв машины в провинции Ван. Трое погибли, 70 пострадали.

18 августа — два взрыва в Элязыге, Ване и неподалеку от Хизана. 8 погибших и почти 300 человек раненых.

26 августа — взрыв в Джизре. 11 полицейских погибли.

12 сентября — взрыв в Ване: 48 раненых.

9 октября — взрыв в провинции Хаккари. Погибли 10 военных и 8 гражданских.

24 ноября — взрыв в Адане.

10 декабря — взрыв автомобиля и самоподрыв смертника в Стамбуле у стадиона «Водафон Арена», жертвами стали 44 человека. Ответственность за теракт взяла на себя радикальная группировка «Ястребы свободы Курдистана».

17 февраля 2017 года — взрыв автомобиля в провинции Шанлыурфа, в результате которого были ранены 15 человек.

Неудивительно, что терпение Анкары лопнуло и она нацелена очистить от курдских террористов свою территорию, а также примыкающие земли САР и Ирака.