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 Трамп разозлился из-за утечки информации про поздравление Путину — СМИ

Трамп разозлился из-за утечки информации про поздравление Путину — СМИ
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19:15   21 Марта 2018
Россия
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Трамп разозлился из-за утечки информации про поздравление Путину — СМИ

Трамп разозлился из-за утечки информации про поздравление Путину — СМИ

Американский глава Дональд Трамп и его помощники пришли в ярость после того, как в средствах массовой информации попала информация об указаниях не поздравлять действующего президента РФ Владимира Путина с победой на президентских выборах.

Об этом сообщает онлайн-ресурс Axios со ссылкой на представителей Белого дома. Один из них рассказал, почему глава Соединенных Штатов все же принял решение позвонить российскому коллеге.

«Трамп такой человек. Если он имеет с кем-то дело, работает с вами каким-то образом, он поздравит вас»,  — отметил источник.

Представитель Белого дома также заявил, что обвинения в адрес американского лидера в том, что он якобы слишком мягок с РФ, является «чушью»

 

Автор: Алла Ларионова
#россия #сша #путин #политика #трамп #сми
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