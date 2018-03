Работу Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов признали в России нежелательной

Министерство юстиции РФ признало нежелательной работу Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов в нашей стране.

Об этом в среду сообщает пресс-служба Минюста РФ. В частности, сообщается, что международная неправительственная организация The German Marshall Fund of the United States (GMF) включена в список международных и иностранных организаций, деятельность которых на территории РФ признана нежелательной.

При этом отмечается, что данное решение Минюст принял на основании решения заместителя Генерального прокурора России в соответствии с законом «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод граждан РФ».

Напомним: ранее Министерство юстиции РФ сообщило о включении в список нежелательных еще двух зарубежных организаций.