Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Офицер погиб под Белгородом, заслонив собой солдата от взрыва гранаты.

Офицер погиб под Белгородом, заслонив собой солдата от взрыва гранаты.

 Трамп разозлился из-за утечки информации про поздравление Путину — СМИ

Трамп разозлился из-за утечки информации про поздравление Путину — СМИ
В Раде установили металлоискатель и ретген

В Раде установили металлоискатель и ретген

 Кабмин Украины прекратил действие программы экономического сотрудничества с РФ

Кабмин Украины прекратил действие программы экономического сотрудничества с РФ
Страны Африканского союза подписали соглашение о создании континентальной торговой зоны

Страны Африканского союза подписали соглашение о создании континентальной торговой зоны

 ​​​​​​​Меркель: Германия продолжит работу по обеспечению суверенитета Украины

​​​​​​​Меркель: Германия продолжит работу по обеспечению суверенитета Украины
Офицер погиб под Белгородом, заслонив собой солдата от взрыва гранаты.

Офицер погиб под Белгородом, заслонив собой солдата от взрыва гранаты.

 Трамп разозлился из-за утечки информации про поздравление Путину — СМИ

Трамп разозлился из-за утечки информации про поздравление Путину — СМИ
В Раде установили металлоискатель и ретген

В Раде установили металлоискатель и ретген

 Кабмин Украины прекратил действие программы экономического сотрудничества с РФ

Кабмин Украины прекратил действие программы экономического сотрудничества с РФ
Страны Африканского союза подписали соглашение о создании континентальной торговой зоны

Страны Африканского союза подписали соглашение о создании континентальной торговой зоны

 ​​​​​​​Меркель: Германия продолжит работу по обеспечению суверенитета Украины

​​​​​​​Меркель: Германия продолжит работу по обеспечению суверенитета Украины
19:12   21 Марта 2018
Россия
42

Работу Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов признали в России нежелательной

Работу Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов признали в России нежелательной

Министерство юстиции РФ признало нежелательной работу Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов в нашей стране.

Об этом в среду сообщает пресс-служба Минюста РФ. В частности, сообщается, что международная неправительственная организация The German Marshall Fund of the United States (GMF) включена в список международных и иностранных организаций, деятельность которых на территории РФ признана нежелательной.

При этом отмечается, что данное решение Минюст принял на основании решения заместителя Генерального прокурора России в соответствии с законом «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод граждан РФ».

Напомним: ранее Министерство юстиции РФ сообщило о включении в список нежелательных еще двух зарубежных организаций.

Автор: Александр Люблинский
#россия #политика #общество #весь мир #минюст рф #список нежелательных организаций #германский фонд маршалла
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Депутат раскритиковал критерии повышения пенсий в России Россия
Депутат раскритиковал критерии повышения пенсий в России
Член парламентского комитета по бюджету и налогам уверен, что пенсии нужно увеличивать, исходя из показателей средней зарплаты, а не инфляции.
17:06   21 Марта 2018
93
Встреча в МИД РФ по делу Скрипаля состоится, даже если посол Франции не приедет Весь мир

Встреча в МИД РФ по делу Скрипаля состоится, даже если посол Франции не приедет

13:49   21 Марта 2018
100
Жданова заявила, что не собирается покидать пост губернатора Забайкалья Россия

Жданова заявила, что не собирается покидать пост губернатора Забайкалья

13:44   21 Марта 2018
89
Зомбиапокалипсис сегодня. «Политический труп» Навальный покусал Явлинского Россия

Зомбиапокалипсис сегодня. «Политический труп» Навальный покусал Явлинского

13:00   21 Марта 2018
7819
Новости smi2.ru
В ООН знают о ситуации с недопуском россиян на выборы на Украине

В ООН знают о ситуации с недопуском россиян на выборы на Украине

 Россия занялась островом, о котором мечтал Петр Первый

Россия занялась островом, о котором мечтал Петр Первый

 Зомбиапокалипсис сегодня. «Политический труп» Навальный покусал Явлинского

Зомбиапокалипсис сегодня. «Политический труп» Навальный покусал Явлинского

 В Москве на месте Бадаевского завода построят «парящие дома»

В Москве на месте Бадаевского завода построят «парящие дома»