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19:03   21 Марта 2018
Весь мир
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Страны Африканского союза подписали соглашение о создании континентальной торговой зоны

Страны Африканского союза подписали соглашение о создании континентальной торговой зоны

Лидеры стран-членов Африканского союза (АС), которые собрались на внеочередной 10-й саммит в столице Руанды Кигали, подписали соглашение о создании Африканской континентальной зоны свободной торговли (АКЗСТ).

Об этом в в среду сообщает газета «New Times» в Twitter. По информации издания, свои подписи под соответствующим документом поставили представители 44 главы различных государств.

«Это не просто церемония подписания. На кону стоит достоинство африканских фермеров, рабочих и предпринимателей», — заявил председатель АС в текущем году президент Руанды Поль Кагаме в ходе открытия саммита.

Документ должен вступить в силу после его ратификации парламентами по меньшей мере 22 стран-членов союза. Кроме того, в ходе саммита был подписан протокол к Договору о свободном перемещении лиц и праве на проживание внутри АС.

Автор: Алла Ларионова
#политика #саммит #африка #весь мир #ас
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