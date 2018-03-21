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 Кабмин Украины прекратил действие программы экономического сотрудничества с РФ

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19:06   21 Марта 2018
Россия
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Пушков: Украина разорвала экономическое сотрудничество с РФ в ущерб себе

Пушков: Украина разорвала экономическое сотрудничество с РФ в ущерб себе

Сенатор Алексей Пушков заявил, что решение Кабмина Украины прекратить действие программы экономического сотрудничества с РФ является очередным действием в рамках стратегического курса политического руководства Киева.

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике в беседе с корреспондентом ФАН подчеркнул, что курс заключается в том, чтобы максимально оторвать Украину от РФ даже в ущерб стране. По словам Пушкова, разрыв экономических отношений является одним из способов выполнения данной задачи, поэтому Киев сознательно крушит экономику страны.

Существование Программы экономического сотрудничества задавало определенные рамки и правовую базу для долгосрочных экономических отношений между двумя странами, однако теперь они разрушены, что означает торжество политики над экономикой, заключил сенатор.

21 марта Украина разорвала программу экономического сотрудничества с Российской Федерацией. Она получила одобрение двух сторон в 2011 году и предполагала сотрудничество в торговой, транспортной и прочих областях.

Автор: Ольга Шпакова
#россия #украина #пушков #политика #экономическое сотрудничесто рф и украины
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