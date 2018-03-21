Пушков: Украина разорвала экономическое сотрудничество с РФ в ущерб себе

Сенатор Алексей Пушков заявил, что решение Кабмина Украины прекратить действие программы экономического сотрудничества с РФ является очередным действием в рамках стратегического курса политического руководства Киева.

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике в беседе с корреспондентом ФАН подчеркнул, что курс заключается в том, чтобы максимально оторвать Украину от РФ даже в ущерб стране. По словам Пушкова, разрыв экономических отношений является одним из способов выполнения данной задачи, поэтому Киев сознательно крушит экономику страны.

Существование Программы экономического сотрудничества задавало определенные рамки и правовую базу для долгосрочных экономических отношений между двумя странами, однако теперь они разрушены, что означает торжество политики над экономикой, заключил сенатор.

21 марта Украина разорвала программу экономического сотрудничества с Российской Федерацией. Она получила одобрение двух сторон в 2011 году и предполагала сотрудничество в торговой, транспортной и прочих областях.