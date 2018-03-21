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 ​​​​​​​Меркель: Германия продолжит работу по обеспечению суверенитета Украины

​​​​​​​Меркель: Германия продолжит работу по обеспечению суверенитета Украины
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 ​​​​​​​Меркель: Германия продолжит работу по обеспечению суверенитета Украины

​​​​​​​Меркель: Германия продолжит работу по обеспечению суверенитета Украины
18:53   21 Марта 2018
Весь мир
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​​​​​​​Меркель: Германия продолжит работу по обеспечению суверенитета Украины

​​​​​​​Меркель: Германия продолжит работу по обеспечению суверенитета Украины

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в среду в бундестаге, пообещала продолжать работу над реализацией минских договоренностей по обеспечению суверенитета Украины и урегулированию конфликта в Донбассе.

Слова канцлера приводит РИА Новости.

«Работа над реализацией Минского соглашения будет продолжена, чтобы обеспечить суверенитет Украины, а также чтобы вывести отношения с РФ на новый уровень путем реализации Минского соглашения», - заявила Ангела Меркель.

Напомним: ранее украинский президент Петр Порошенко заявил, что считает решение сформировать в ФРГ новое правительство указывающим на то, что Германия намерена продолжать оказывать Украине политическую поддержку.

Автор: Александр Люблинский
#украина #меркель #германия #фрг #политика #весь мир #поддержка украины #суверенитет украины #минские соглашкения
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